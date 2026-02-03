ಮಂಗಳವಾರ, 3 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ದಿನದ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಗಳು: 03 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 3 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 4:26 IST
Last Updated : 3 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 4:26 IST
1

ನೇರ ನಗದು ವರ್ಗಾವಣೆಗಳಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆ ಹಾಳು: 16ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

2

ಬಂಡೀಪುರದೊಳಗೆ ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗ: ಭುಗಿಲೆದ್ದ ಆಕ್ರೋಶ

ಬಂಡೀಪುರ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಜಲಮೂಲ (ಸಂಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ)
3

ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಶೇ 80ರಷ್ಟು ಕಮಿಷನ್ ಆರೋಪ: ಮೌನವೇಕೆ? ಎಂದ ಆರ್‌.ಅಶೋಕ

ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಇಟ್ಟಿರುವ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಕುಟುಂಬದ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ವಿಧಾನಸಭೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಆರ್‌.ಅಶೋಕ
4

ನಾವು ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ವಿರುದ್ಧವಿಲ್ಲ, ಕೇಂದ್ರದ ವಿರುದ್ಧ: ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ

ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ

5

ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ: ಗುಡಿಬಂಡೆ ಗುಡ್ಡಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪ?

ಗುಡಿಬಂಡೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೀಚಗಾನಹಳ್ಳಿ ಬಳಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವೈಮಾನಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ 
6

ಸಿ.ಜೆ.ರಾಯ್ ಸಾವು ಪ್ರಕರಣ: ಕೇರಳ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆ

ಸಿ.ಜೆ.ರಾಯ್‌

7

ಮೋದಿ ಜತೆ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಭಾಷಣೆ: ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ ಅಂತಿಮ ಎಂದ ಟ್ರಂಪ್

ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್‌ ಟ್ರಂಪ್ ಜತೆ ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ

8

ಭಾರತ–ಅಮೆರಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ: ರೈತರು, ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಅವಕಾಶ; ಗೋಯಲ್

ಪೀಯೂಷ್‌ ಗೋಯಲ್
9

ಅಪ್ರಕಟಿತ ಪುಸ್ತಕ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ರಾಹುಲ್‌: ಕೋಲಾಹಲ

10

ಸೇನಾ ವಿಚಾರ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ ರಾಹುಲ್‌ ಗಾಂಧಿ: ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಲಾಹಲ

