ಭಾರತದ ಸಮುದ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಹಡಗು ವಶಕ್ಕೆ

<p><strong>ಅಹಮದಾಬಾದ್ (ಪಿಟಿಐ):</strong> ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜಲಗಡಿ ರೇಖೆ ದಾಟಿ ಭಾರತದ ಸಮುದ್ರ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಹಡಗನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಕರಾವಳಿ ಕಾವಲು ಪಡೆ (ಐಸಿಜಿ) ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದೆ. ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ 9 ಮಂದಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇದ್ದರು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗುರುವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಅರೇಬಿಯನ್ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಐಸಿಜಿ ಹಡಗು ಗಸ್ತು ತಿರುಗುವಾಗ ಜನವರಿ 14ರಂದು ರಾತ್ರಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಹಡಗು 'ಅಲ್ ಮದೀನ' ಗೋಚರಿಸಿತ್ತು' ಎಂದು ಗುಜರಾತ್ ರಕ್ಷಣಾ ವಿಂಗ್ ಕಮಾಂಡರ್ (ಪಿಆರ್ಒ) ಅಭಿಷೇಕ್ ಕುಮಾರ್ ತಿವಾರಿ 'ಎಕ್ಸ್'ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪೋರಬಂದರ್ಗೆ ಪಾಕ್ ಹಡಗನ್ನು ಎಳೆದು ತಂದಿದ್ದು, ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>