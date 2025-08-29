947 ಮತದಾರರು ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸ: ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ವಿರುದ್ಧ ರಾಹುಲ್ ವಾಗ್ದಾಳಿ

<p><strong>ಪಟ್ನಾ:</strong> 'ಮತ ಕಳ್ಳತನ' ಆರೋಪ ಸಂಬಂಧ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ವಿರುದ್ಧ ಲೋಕಸಭೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತೆ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ 'ಮತದಾರರ ಅಧಿಕಾರ ಯಾತ್ರೆ'ಯಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿರುವ ರಾಹುಲ್, 'ಗಯಾ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೂತ್ವೊಂದರ ಎಲ್ಲ 947 ಮತದಾರರು ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಿರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p>'ಇಂದೆಂಥ ಜಾದೂ ನೋಡಿ. ಇಡೀ ಗ್ರಾಮದ ಜನರು ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ' ಎಂದು ರಾಹುಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಹ ಈ ಕುರಿತು ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, 'ಬಾರಾಚಟ್ಟಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಿಡಾನಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಬೂತ್ನ ಎಲ್ಲ 947 ಮತದಾರರು ಮನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 6ರ ನಿವಾಸಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. </p><p>'ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯ ವಿಚಾರವಲ್ಲ. ಬಿಹಾರ ಹಾಗೂ ದೇಶದೆಲ್ಲೆಡೆ ಚುನಾವಣಾ ಅಕ್ರಮದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಇದರಿಂದಲೇ ಊಹಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. </p><p>ಆರೋಪ ಸಂಬಂಧ ಬಿಹಾರದ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿಯು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದು, 'ಗ್ರಾಮ ಅಥವಾ ಕೊಳಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಮನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ನಂಬರ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಮತದಾರರನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸರಾಗವಾಗಿಸಲು ಹೀಗೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. </p>.ಪ್ರಧಾನಿ ವಿರುದ್ಧ ನಿಂದನೆ; ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಬೇಕು: ಅಮಿತ್ ಶಾ ಆಗ್ರಹ.ಸಂವಿಧಾನದ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಜನರು ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು: ರಾಹುಲ್.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>