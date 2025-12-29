<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು: </strong>ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮದ (ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ) ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಕ್ಕಿಗೂ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ತರಹೇವಾರಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.</p><p>ಬಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ಹಾಗೂ ಬೆಕ್ಕಿನ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ನೆಟ್ಟಿಗರು, ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಾಹಕನ ವಿರುದ್ಧ ಟೀಕಾ ಪ್ರಹಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಸರ್ಕಾರವನ್ನೂ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಫೋಟೊದಲ್ಲಿರುವ ಟಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಸ್ಸು ಡಿಸೆಂಬರ್ 26ರಂದು ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ಮಡಿಕೇರಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿರುವ ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ.</p><p>ಇದಕ್ಕೆ ತರಹೇವಾರಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಬಂದಿವೆ. 'ಇನ್ಮುಂದೆ ಬೆಕ್ಕಿಗೂ ಪಾಸ್ ಸಿಗಬೇಹುದೇ?' ಎಂದು ಕೆಲವರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>'ಅದನ್ನು (ಬೆಕ್ಕನ್ನು) ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಎಂದಾಗಲೂ, ಲಗೇಜ್ ಎಂದಾಗಲೀ ಪರಿಗಣಿಸದಿದ್ದ ಮೇಲೆ, ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಿದ ಉದ್ದೇಶವಾದರೂ ಏನು? ಅದು ತನ್ನ ಮಾಲೀಕನ ತೊಡೆ ಮೇಲೆಯೇ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿತ್ತಲ್ಲಾ?' ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು, 'ಮಹಿಳೆಯರಿಗೇ ಉಚಿತ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿರುವಾಗ, ಬೆಕ್ಕಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ಸರಿ?' ಎನ್ನುವ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವನ್ನೂ ಎಳೆದು ತಂದಿದ್ದಾರೆ.</p><p>'ಬೆಕ್ಕು ಹೆಣ್ಣಾಗಿದ್ದರೆ, ಉಚಿತವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದಿತ್ತು' ಎಂಬಿತ್ಯಾದಿ ನಗೆ ಚಟಾಕಿ ಹಾರಿಸಿದವರ ಸಂಖ್ಯೆಯೇನೂ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ.</p><p><strong>ನಿಯಮಗಳು ಹೇಳುವುದೇನು?<br></strong>ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ (ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ) ಬೆಕ್ಕು ಅಥವಾ ನಾಯಿಯಂತಹ ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಸಾರಿಗೆ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ.</p><p>ಸೀಟು ಖಾಲಿ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಮಾಲೀಕರ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತಿದ್ದರೆ ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯಬೇಕಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಸೀಟುಗಳು ಖಾಲಿಯಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ಸೀಟಿನ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕೆಂದರೆ ಅರ್ಧ ಟಿಕೆಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು.</p><p>'ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೊಸತೇನೂ ಅಲ್ಲ. ಮಾಲೀಕರು, ಸೀಟು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ ನಾಯಿ ಅಥವಾ ಬೆಕ್ಕಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂಬ ನಿಯಮವಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿಯ ಪುತ್ತೂರು ವಿಭಾಗದ ವಿಭಾಗೀಯ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀಹರಿ ಬಾಬು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>