ಸೀಶೆಲ್ಸ್‌ ತಲುಪಿದ ಭಾರತೀಯ ಯುದ್ಧನೌಕೆಗಳು

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ಐಎನ್ಎಸ್ ತೀರ್, ಐಎನ್ಎಸ್ ಶಾರ್ದೂಲ್ ಮತ್ತು ಸಿಜಿಎಸ್ ಸಾರಥಿಯನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆಯ ಮೊದಲ ತರಬೇತಿ ನಿರತ ಯುದ್ಧನೌಕೆಗಳ ಸಮೂಹವು(1ಟಿಎಸ್) ಸೀಶೆಲ್ಸ್ ದೇಶದ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಬಂದರಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಯುದ್ಧನೌಕೆಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ನೈರುತ್ಯ ಹಿಂದೂಮಹಾಸಾಗರದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘ ಶ್ರೇಣಿಯ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ನೌಕಾಪಡೆಯ ವಕ್ತಾರರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಭಾರತದ ನೌಕೆಗಳನ್ನು ಸೀಶೆಲ್ಸ್ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಯು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಎರಡು ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಸಾಗರ ಸಂಬಂಧಿತ ಭಾಂಧವ್ಯಕ್ಕೆ ಇದು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು.</p>.<p>'ನೌಕಾಪಡೆಯ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ತಿಜೋ ಕೆ ಜೋಸೆಫ್ ಅವರು ಸೀಶೆಲ್ಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಮುಖರು, ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಕಮಿಷನ್ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ನೌಕಾಪಡೆಯ ವಕ್ತಾರರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>