ಬ್ಲೂಬರ್ಡ್ ಬ್ಲಾಕ್‌–2 ಉಪಗ್ರಹ: ಮುಂದಿನ ವಾರ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ

<p><strong>ಚೆನ್ನೈ</strong>: ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆಯ (ಇಸ್ರೊ) ಬಾಹುಬಲಿ ರಾಕೆಟ್ ಎಲ್ವಿಎಂ3–ಎಂ6 ಉಡಾವಣೆ ವಾಹಕದ ಮೂಲಕ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಭಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದ 'ಬ್ಲೂಬರ್ಡ್ ಬ್ಲಾಕ್–2' ಸಂವಹನ ಉಪಗ್ರಹವು ಮುಂದಿನ ವಾರದಿಂದ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಅಮೆರಿಕದ ಎಎಸ್ಟಿ ಸ್ಪೇಸ್ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಸ್ಥೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನ ಸಂವಹನ ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ಎಎಸ್ಟಿ ಸ್ಪೇಸ್ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದೆ. ಎಲ್ವಿಎಂ3 ರಾಕೆಟ್ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 6,100 ಕೆ.ಜಿ ತೂಕದ ಪೇಲೋಡ್ಗಳನ್ನು ಡಿ.24ರಂದು ನಭಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿತ್ತು.</p>.<p>ಭೂ ಮೇಲ್ಮೈನಿಂದ 600 ಕಿ.ಮೀ. ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಉದ್ದೇಶದ ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಮಹತ್ವದ ಯೋಜನೆ ಇದು.</p>