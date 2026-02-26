ಗುರುವಾರ, 26 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಜಾರ್ಖಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಪತನಗೊಂಡ ಏರ್‌ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯೇ ಇರಲಿಲ್ಲ!

ಪಿಟಿಐ
Published : 26 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 3:10 IST
Last Updated : 26 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 3:10 IST
ರಾಂಚಿ| ದೆಹಲಿಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ಏರ್ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಪತನ: ಮೃತರ ಕುಟುಂಬಗಳ ಆಕ್ರಂದನ

ರಾಂಚಿ| ದೆಹಲಿಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ಏರ್ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಪತನ: ಮೃತರ ಕುಟುಂಬಗಳ ಆಕ್ರಂದನ
AviationDGCACivil Aviation MinistryJarkhand
