ಕಂಗನಾ ವಿರುದ್ದದ ಮಾನಹಾನಿ ಪ್ರಕರಣ: ಸೆ.12ರಂದು ವಿಚಾರಣೆ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ತನ್ನ ವಿರುದ್ಧದ ಮಾನಹಾನಿ ಪ್ರಕರಣದ ರದ್ದತಿ ನಿರಾಕರಣೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದೆ, ನಟಿ ಕಂಗನಾ ರನೌತ್ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 12ರಂದು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಿದೆ.</p>.<p>2020–21ರ ರೈತ ಹೋರಾಟದ ವೇಳೆ ಮಹಿಳಾ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಬಗ್ಗೆ ಅವಹೇಳನಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿರುವ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p class="title">ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ವಿಕ್ರಮ್ ನಾಥ್ ಮತ್ತು ಸಂದೀಪ್ ಮೆಹ್ತಾ ಅವರ ಪೀಠವು ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಿದೆ. ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಪಂಜಾಬ್ನ ಬಟಿಂಡಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಹದೂರಗಢ ಜಂಡಿಯಾನ್ ಗ್ರಾಮದ ಮಹಿಂದರ್ ಕೌರ್ (73) ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p class="title">ಸಂಸದೆಯು ತನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಆರೋಪಗಳು ಮತ್ತು ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಹಿಳೆ ತನ್ನ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>