ಗುರುವಾರ, 26 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news

ಹಿಂಸಾಚಾರಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದ ಎಲ್‌ಆ್ಯಂಡ್‌ ಟಿ ಕಂಪನಿಯ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 26 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 15:48 IST
Last Updated : 26 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 15:48 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
protestL&T

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT