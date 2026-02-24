ಮಂಗಳವಾರ, 24 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news
ADVERTISEMENT

ಭೂ ವಿವಾದ ಸಂಬಂಧ ಸಹೋದರರ ಹತ್ಯೆ: ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ 13 ಜನರಿಗೆ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 24 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 2:02 IST
Last Updated : 24 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 2:02 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Uttar PradeshLife imprisonmentCourt orderLand disputecourt verdict
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT