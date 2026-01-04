ಮಾಘ ಮೇಳ: ಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂದ ಭಕ್ತರು

<p><strong>ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ (ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ):</strong> ಮಾಘ ಮೇಳದ ಅಂಗವಾಗಿ ಭಾನುವಾರ ಇಲ್ಲಿನ ಸಂಗಮಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೊರೆಯುತ್ತಿರುವ ಚಳಿಯನ್ನೂ ಲೆಕ್ಕಿಸದೇ ಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂದು, ಭಕ್ತಿಯ ಅನುಭೂತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮೇಳ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಅಕ್ಷಯವಟ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗಿನಿಂದಲೂ ಸಂಗಮದತ್ತ ಸಾಗುವ ಭಕ್ತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೇರಳವಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಭದ್ರತೆಯನ್ನೂ ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಭಕ್ತರೊಬ್ಬರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಜನರ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ವ್ರತ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿರುವ ಕಲ್ಪವಾಸಿ ವ್ರತವು ಪುಷ್ಯ ಪೂರ್ಣಿಮೆಯ ಶನಿವಾರ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದ್ದು, ಭಾನುವಾರ ಸುಮಾರು 5 ಲಕ್ಷ ಮಂದಿ ಕಲ್ಪವಾಸಿಗಳು ಕೂಡ ಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮದ ಆರತಿ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಚಾರ್ಯ ರಾಜೇಂದ್ರ ಮಿಶ್ರಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>