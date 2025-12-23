ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ: ಸ್ಥಳೀಯ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 4,422 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದ ‘ಮಹಾಯುತಿ’ 

<p><strong>ಮುಂಬೈ:</strong> ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಹಾಗೂ ನಗರ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ನೇತೃತ್ವದ ‘ಮಹಾಯುತಿ’ ಮೈತ್ರಿಯು 6,851 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ 4,422ರಲ್ಲಿ ಜಯಗಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ 2,431 ಸ್ಥಾನ, ಶಿವ ಸೇನಾ 1,025 ಸ್ಥಾನ ಹಾಗೂ ಎನ್ಸಿಪಿ 966 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ. </p><p>ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷವಾದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 824 ಸ್ಥಾನ, ಎನ್ಸಿಪಿ(ಎಸ್ಪಿ) 256 ಸ್ಥಾನ ಹಾಗೂ ಶಿವ ಸೇನಾ (ಯುಬಿಟಿ) 244 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. </p><p>ಬಿಎಸ್ಪಿ 8 ಕ್ಷೇತ್ರ, ಎಎಪಿ, ಸಿಪಿಐ, ಸಿಪಿಐ(ಎಂ) 1 ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. </p><p>246 ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಹಾಗೂ 42 ನಗರ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ ಡಿ.2 ಮತ್ತು ಡಿ.20 ರಂದು ಮತದಾನ ನಡೆದಿತ್ತು. ಡಿ.21ರಂದು ಮತ ಎಣಿಕೆ ಜರುಗಿತ್ತು. </p><p>ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದ 8 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಮತದಾನಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ, 8 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಮುಂದೂಡಲಾಗಿತ್ತು. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>