ಸೋಮವಾರ, 29 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news
ADVERTISEMENT

‘ಮನದ ಮಾತು’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ: ಭೈರಪ್ಪ, ಜುಬಿನ್‌ ಸ್ಮರಿಸಿದ ಮೋದಿ

‘ಮನದ ಮಾತು’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಒಡನಾಟ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನಿ
ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 29 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 0:15 IST
Last Updated : 29 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 0:15 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Narendra ModiMann Ki Baat

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT