<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಭಾರತದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿಯನ್ನು ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬಜಾಜ್ ಪುಣೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಟೂರ್ 2026ರ ಗುಡ್ವಿಲ್ ರಾಯಭಾರಿ ಆಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ರೋಡ್ ರೇಸ್ ಆಗಿದ್ದು, ಜನವರಿ 19ರಿಂದ 23ರವರೆಗೆ ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p><p>ಭಾರತ ಜಾಗತಿಕ ವೃತ್ತಿಪರ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಹತ್ವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಧೋನಿಯ ಈ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಬಂದಿದೆ. ಗುಡ್ವಿಲ್ ರಾಯಭಾರಿ ಆಗಿ, ಬಜಾಜ್ ಪುಣೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಟೂರ್ 2026ರ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯುವ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಲ್ಲಿ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಕುರಿತು ಆಸಕ್ತಿ ಮೂಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಧೋನಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಬಜಾಜ್ ಪುಣೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಟೂರ್ 2026 ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಯುಸಿಐ 2.2 ವರ್ಗದ, ಐದು ದಿನಗಳ ಬಹು ಹಂತದ ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ರಸ್ತೆ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಾಗಿದ್ದು, ಭಾರತವನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ವೃತ್ತಿಪರ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ದೃಢವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿದೆ. ಐದು ದಿನಗಳ ಈ ರೇಸ್ 437 ಕಿಮೀ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು, ತೀಕ್ಷ್ಣ ತಿರುವುಗಳು ಮತ್ತು ಸವಾಲಿನ ಏರುಭಾಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ 35 ದೇಶಗಳ 29 ತಂಡಗಳಿಂದ 171 ಸೈಕ್ಲಿಸ್ಟ್ಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ತಮ್ಮ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ, "ಈ ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಪುಣೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಟೂರ್ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವುದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ಪುಣೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಟೂರ್ ಮೂಲಕ ಭಾರತ ವೃತ್ತಿಪರ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ," ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p><p>ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇನ್ನ ಪ್ರೊ ತಂಡ ಬರ್ಗೋಸ್ ಬರ್ಪೆಲೆಟ್ ಬಿಹೆಚ್ (ಯುಸಿಐ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ 25ನೇ ಸ್ಥಾನ) ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು, ಚೀನಾದ ಲಿ ನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ (36ನೇ ಸ್ಥಾನ) ಮತ್ತು ಮಲೇಷಿಯಾದ ತೆರೆಂಗಾನು ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ತಂಡ (37ನೇ ಸ್ಥಾನ)ಗಳು ನಂತರದ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ.</p><p>ಭಾರತೀಯ ಸವಾಲಿಗೆ ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಸೈಕ್ಲಿಸ್ಟ್ ನವೀನ್ ಜಾನ್ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಆತಿಥೇಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾರತ ತನ್ನ ಎರಡನೇ ತಂಡವಾದ ಇಂಡಿಯನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಟೀಮ್ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಲಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ನಾಲ್ಕು ಬದಲಿ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಒಟ್ಟು 12 ಭಾರತೀಯ ಸವಾರರಿಗೆ, ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಯುಸಿಐ 2.2 ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲೇ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವ ಅವಕಾಶ ದೊರೆಯಲಿದೆ.</p>