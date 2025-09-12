ಶುಕ್ರವಾರ, 12 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ವಾರಾಣಸಿ: ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇಗುಲಕ್ಕೆ ಮಾರಿಷಸ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಭೇಟಿ

ಪಿಟಿಐ
Published : 12 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 9:25 IST
Last Updated : 12 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 9:25 IST
ವಾರಾಣಸಿಯ ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇಗುಲಕ್ಕೆ ಮಾರಿಷಸ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಭೇಟಿ

(ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರ)

ಅಯೋಧ್ಯೆ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾರಿಷಸ್ ಪ್ರಧಾನಿ ರಾಮಗುಲಾಂ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ ಸಿಎಂ ಯೋಗಿ

(ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರ)

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಭಾರತ-ಮಾರಿಷಸ್ ನಡುವೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಕರೆನ್ಸಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ: ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ

