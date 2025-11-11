ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ‘ವೀಸಾ ಆನ್‌ ಅರೈವಲ್‌’ ಸೌಲಭ್ಯ: ಪೀಯೂಷ್‌ ಗೋಯಲ್

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಬಹುತೇಕ ಐರೋಪ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಭಾರತವು ‘ವೀಸಾ ಆನ್ ಅರೈವಲ್’ ಸೌಲಭ್ಯ (ಬಂದಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನೀಡುವ ವೀಸಾ) ಕಲ್ಪಿಸಿದೆ’ ಎಂದು ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವ ಪೀಯೂಷ್ ಗೋಯಲ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಭಾರತೀಯ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಘ (ಸಿಐಐ) ಮಂಗಳವಾರ ಇಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ’ಆರೋಗ್ಯ ಶೃಂಗಸಭೆ’ಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. </p>.<p>‘ವೀಸಾ ಆನ್ ಅರೈವಲ್’ ಸೌಲಭ್ಯ ವಿಸ್ತರಣೆಯಿಂದ ಭಾರತದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಉತ್ತೇಜನ ಲಭಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ’ಸಿಐಐ’ ಮನವಿ ಮಾಡಿತ್ತು. </p>.<p>‘ಜಾಗತಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ಕೊಡುಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ’ ಎಂದ ಗೋಯಲ್, ‘ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ‘ಸಿಐಐ’ ಮನವಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಭಾರತವು ಹಲವು ದೇಶಗಳಿಗೆ ‘ವೀಸಾ ಆನ್ ಅರೈವಲ್’ ಮತ್ತು ಇ–ವೀಸಾವನ್ನು ಅನುಮತಿಸಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಈ ಸೌಲಭ್ಯ ವಿಸ್ತರಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವುದನ್ನೂ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತೇವೆ’ ಎಂದರು. </p>.<p>ದೇಶದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಿರುವ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವಂತೆಯೂ ಪೀಯೂಷ್ ಸಿಐಐಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು. </p>.<p>ವಿದೇಶಿ ರೋಗಿಗಳಿಗಾಗಿ ಭಾರತದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಶೇ 10ರಷ್ಟು ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಬಹುದು ಹಾಗೂ ಇದರಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಲನ್ನು ’ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಥವಾ ಸಿಎಸ್ಆರ್ಗೆ ವಿನಿಯೋಗಿಸಬಹುದು’ ಎಂದು ಅವರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>