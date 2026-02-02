ಯುದ್ಧನೀತಿ ಕೋರ್ಸ್‌ ಆರಂಭ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ಯುದ್ಧ ನೀತಿ, ಸೇನಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಧಾರಿತ ಪಠ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸೇನೆಯ ಮೂರು ವಿಭಾಗಗಳ ‘ಭವಿಷ್ಯದ ಯುದ್ಧನೀತಿ’ ಕೋರ್ಸ್ನ ಮೂರನೇ ಆವೃತ್ತಿಯು ಸೋಮವಾರ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದ್ದು, ಫೆಬ್ರುವರಿ 25ವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಸೇನಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿ ಮತ್ತು ಜಂಟಿ ಯುದ್ಧನೀತಿ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರದ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯ ಮಾಣೆಕ್ ಶಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೋಮವಾರ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸೇನೆಯ ಮೂರು ವಿಭಾಗಗಳ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ವಲಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯಮಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>