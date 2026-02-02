<p><strong>ಪೋಖರಾ</strong> <strong>(ನೇಪಾಳ)</strong>: ಭಾರತ 17 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ಬಾಲಕಿಯರ ತಂಡವು ಸೋಮವಾರ ನಡೆದ ಸ್ಯಾಫ್ (ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಫೆಡರೇಷನ್) 19 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನಲ್ಲಿ 0–2 ಗೋಲುಗಳಿಂದ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮಣಿಯಿತು.</p>.<p>ಪೋಖರಾ ರಂಗಶಾಲಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಿತಾ ಬಿಸ್ವಾಸ್ (29ನೇ ನಿಮಿಷ) ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಿ ಅಕ್ಟರ್ (40ನೇ) ಅವರು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಪರ ಗೋಲು ದಾಖಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸತತ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಬಾಂಗ್ಲಾ ತಂಡವು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು. ಶನಿವಾರ 12–0ಯಿಂದ ಭೂತಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತ್ತು. ಭಾರತ 1–0ಯಿಂದ ನೇಪಾಳ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸಿತ್ತು. </p>.<p>ಎಎಫ್ಸಿ 17 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಬಾಲಕಿಯರ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಟೂರ್ನಿಯು ಇದೇ ವರ್ಷ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅದರ ತಯಾರಿಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಭಾರತ ತಂಡವು ನಿಗದಿತ ವಯೋಮಾನಕ್ಕಿಂತ ಎರಡು ವರ್ಷ ಕಿರಿಯ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರನ್ನು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ನೇಪಾಳ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದ ಬಳಿಕ ಆರಂಭಿಕ 11ರ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಪಮೇಲಾ ಕಾಂಟಿ ಎರಡು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅನುಷ್ಕಾ ಕುಮಾರಿ ಬದಲಿಗೆ ತಂಡಮೋನಿ ಬಾಸ್ಕಿ ಮಿಡ್ಫೀಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಿದರೆ, ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಟಗಾರ್ತಿ ವಲೈನಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಬದಲಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಕಾ ಬರ್ಮನ್ ಅವಕಾಶ ಪಡೆದರು. </p>.<p>ನಾಲ್ಕು ತಂಡಗಳಿರುವ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲೆರಡು ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವ ತಂಡಗಳು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿವೆ. ಬುಧವಾರ ನಡೆಯುವ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡವು ಭೂತಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದರೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸುತ್ತಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯಲಿದೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>