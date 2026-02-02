<p><strong>ವಿಯ್ಕ್ ಆನ್ ಝೀ (ನೆದರ್ಲೆಂಡ್ಸ್)</strong>: ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ಮಾಸ್ಟರ್ ನಾದಿರ್ಬೆಕ್ ಅಬ್ದುಸತ್ತಾರೋವ್ ಅವರು 88ನೇ ಟಾಟಾ ಸ್ಟೀಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಚೆಸ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು. ನಾಲ್ಕನೇ ಬಾರಿ ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದ ಅವರು ಈ ಹಿಂದಿನ ಮೂರು ಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪದರಲ್ಲೇ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಂಚಿತರಾಗಿದ್ದರು.</p>.<p>ಚೆಸ್ನ ವಿಂಬಲ್ಡನ್ ಎನಿಸಿರುವ ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ 14 ಆಟಗಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, ಉಜ್ಬೇಕ್ ಆಟಗಾರ 13 ಸುತ್ತುಗಳಿಂದ 9 ಅಂಕ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರು. ಅವರು ಕೊನೆಯ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪುಕಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಿ ಭಾರತದ ಅರ್ಜುನ್ ಇರಿಗೇಶಿ (4.5) ಅವರನ್ನು ಮಣಿಸಿದರು.</p>.<p>ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಆಟಗಾರ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವಕಪ್ ವಿಜೇತ ಜಾವೊಖಿರ್ ಸಿಂದರೋವ್ (8.5) ಅವರು ಕೊನೆಯ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಝೆಕ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ನ ಥಾಯ್ ದೈ ವಾನ್ ನುಯೆನ್ (3) ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸ್ಥಳೀಯ ಆಟಗಾರ ಹಾಗೂ 2021ರ ವಿಜೇತ ಜೋರ್ಡನ್ ವಾನ್ ಫೊರೀಸ್ಟ್, ಅಮೆರಿಕದ ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ನೀಮನ್ ಮತ್ತು ಜರ್ಮನಿಯ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಕೀಮರ್ ಅವರು ತಲಾ 7.5 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪಡೆದರು. ಆದರೆ ಟೈಬ್ರೇಕ್ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಮೂರರಿಂದ ಐದರವರೆಗಿನ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು.</p>.<p><strong>ಭಾರತಕ್ಕೆ ನಿರಾಸೆ:</strong> </p>.<p>ಭಾರತದ ನಾಲ್ವರು ಆಟಗಾರರು ಕಣದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಯಾರಿಂದಲೂ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮೂಡಿಬರಲಿಲ್ಲ. ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಗುಕೇಶ್ (6.5 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್), ಪ್ರಜ್ಞಾನಂದ (5.5), ಅರವಿಂದ ಚಿದಂಬರಮ್ (4.5) ಮತ್ತು ಅರ್ಜುನ್ ಇರಿಗೇಶಿ (4.5) ಅವರು ಕ್ರಮವಾಗಿ 10 ರಿಂದ 13ರವರೆಗಿನ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರಜ್ಞಾನಂದ ಅಂತಿಮ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವಾನ್ ಫೋರಿಸ್ಟ್ ಅವರ ಜೊತೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ, ರಷ್ಯದ ವ್ಲಾದಿಮಿರ್ ಫೆಡೊಸೀವ್ (6.5) ಅವರು ಅರವಿಂದ್ (4.5) ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದರು. ಗುಕೇಶ್ ಮತ್ತು ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಕೀಮರ್ ನಡುವಣ ಪಂದ್ಯ ಡ್ರಾ ಆಯಿತು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>