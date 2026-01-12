ಸೋಮವಾರ, 12 ಜನವರಿ 2026
ಗುಜರಾತ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೋದಿ–ಫೆಡರಿಕ್ ಮೆರ್ಜ್ ಭೇಟಿ: ಭಾರತ-ಜರ್ಮನಿ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಮಾತುಕತೆ

ಪಿಟಿಐ
Published : 12 ಜನವರಿ 2026, 15:58 IST
Last Updated : 12 ಜನವರಿ 2026, 15:58 IST
ಏಷ್ಯಾದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಮೆರ್ಜ್ ಅವರ ಮೊದಲ ಭೇಟಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭವಾಗಿರುವುದು ಜರ್ಮನಿ ಮತ್ತು ಭಾರತ ದೇಶಗಳ ಸಂಬಂಧದ ಮಹತ್ವ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ
ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ 
Germanymodi

