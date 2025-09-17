ಬುಧವಾರ, 17 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ದೊರೆತಿರುವ 1300 ಉಡುಗೊರೆಗಳ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ಹರಾಜು ಆರಂಭ

ಪಿಟಿಐ
Published : 17 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 17:57 IST
Last Updated : 17 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 17:57 IST
ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ದೊರೆತಿರುವ ಉಡಗೊರೆಯನ್ನು ‘ನ್ಯಾಷನಲ್‌ ಗ್ಯಾಲರಿ ಆಫ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಆರ್ಟ್‌’ನಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಿಡಲಾಗಿದೆ

– ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರ 

ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ದೊರೆತಿರುವ ಆನೆ ಮುಖದ ನಂದಿ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ‘ನ್ಯಾಷನಲ್‌ ಗ್ಯಾಲರಿ ಆಫ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಆರ್ಟ್‌’ನಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಿಡಲಾಗಿದೆ

– ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರ 

Narendra ModiAuction

