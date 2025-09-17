<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ದೊರೆತಿರುವ 1300 ವಸ್ತುಗಳ ಆನ್ಲೈನ್ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಬುಧವಾರ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ.</p>.<p>ಭವಾನಿ ದೇವಿಯ ಮೂರ್ತಿ, ಅಯೋಧ್ಯ ರಾಮಮಂದಿರದ ಮಾದರಿ, 2024ರ ಪ್ಯಾರಾಲಿಂಪಿಕ್ ಗೇಮ್ಸ್ನ ಸ್ಮರಣಿಕೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹರಾಜಿಗಿಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಆನ್ಲೈನ್ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಏಳನೇ ಆವೃತ್ತಿಯು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರ 75ನೇ ಜನ್ಮದಿನದಂದೇ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಆಕ್ಟೋಬರ್ 2ರವರೆಗೆ ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ಹರಾಜು ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>‘ಭವಾನಿ ದೇವಿಯ ಮೂರ್ತಿಗೆ ₹10,39,500, ರಾಮ ಮಂದಿರದ ಮಾದರಿಗೆ ₹5.5 ಲಕ್ಷ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಲಿಂಪಿಕ್ ಪದಕ ವಿಜೇತರ ಮೂರು ಜೊತೆ ಬೂಟುಗಳಿಗೆ ತಲಾ ₹7.7 ಲಕ್ಷ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಚಿವಾಲಯ ‘ಎಕ್ಸ್’ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. </p>.<p>‘ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಲಭಿಸಿರುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ದೆಹಲಿಯ ‘ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ಆಫ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಆರ್ಟ್’ನಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10ರಿಂದ ಸಂಜೆ 6ರವರೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯವು ಹೇಳಿದೆ.</p>.<p>ಜಮ್ಮು–ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಕಸೂತಿ ಕಲೆಯಿರುವ ಪಶ್ಮಿನಾ ಶಾಲೂ, ತಂಜಾವೂರು ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸಿದ ರಾಮ ದರ್ಬಾರಿನ ಚಿತ್ರ, ನಟರಾಜ ವಿಗ್ರಹ ಮತ್ತಿತರ ವಸ್ತುಗಳು ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿವೆ.</p>.<p>‘ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ದೊರಕಿದ ಸಾವಿರಾರು ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು 2019ರಿಂದ ಹರಾಜಿಗಿಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ದೊರೆತ ₹50 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಹಣವನ್ನು ‘ನಮಾಮಿ ಗಂಗೆ’ ಯೋಜನೆಗೆ ವಿನಿಯೋಗಿಸಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಪ್ಯಾರಾಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಭಾರತದ ಪ್ಯಾರಾಅಥ್ಲಿಟ್ಗಳು ನೀಡಿರುವ ಸ್ಮರಣಿಕೆಗಳು ಈ ಬಾರಿಯ ಹರಾಜಿನ ವಿಶೇಷತೆಯಾಗಿವೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>