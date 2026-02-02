ಮೊಮೊ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂದಿದಕ್ಕೆ ₹85 ಲಕ್ಷ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಒಡವೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟ ಬಾಲಕ

<p><strong>ಡಿಯೋರಿಯಾ(ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶ):</strong> ಬಾಲಕನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಮೂವರು ಯುವಕರು ಮೊಮೊ ಕೊಡಿಸುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಅವನ ನಂಬಿಕೆ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಅವನಿಂದಲೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ₹85 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಒಡವೆಗಳನ್ನು ತರಿಸಿಕೊಂಡು, ವಂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಸೋಮವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ,</p><p>ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶದ ಡಿಯೋರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ಜರುಗಿದೆ. ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬಾಲಕನ ತಂದೆ ನೀಡಿದ ದೂರಿನನ್ವಯ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಮನೆಯ ಅಲ್ಮಾರಾದಲ್ಲಿ ಒಡವೆಗಳನ್ನು ಇಡಲಾಗಿತ್ತು. ಬಾಲಕನ ಸಹೋದರಿ ತನ್ನ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾಳೆ. ಆಗ, ಒಡವೆಗಳು ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಾಗ, 7ನೇ ತರಗತಿ ಓದುತ್ತಿರುವ ಬಾಲಕನು ‘ಮೊಮೊ’ಗಾಗಿ ಒಡವೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಮೊಮೊ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಮೂವರು ಯುವಕರು ಒಡವೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>