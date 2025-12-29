ಹಣ ಅಕ್ರಮ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಕರಣ: ಇ.ಡಿ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾದ ಮಲಯಾಳ ನಟ ಜಯಸೂರ್ಯ ದಂಪತಿ

<p><strong>ಕೊಚ್ಚಿ:</strong> ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಣ ಅಕ್ರಮ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಕರಣದ ಕುರಿತ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಮಲಯಾಳ ನಟ ಜಯಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಸೋಮವಾರ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ(ಇ.ಡಿ)ದ ಮುಂದೆ ಹಾಜರಾದರು.</p>.<p>‘ಸೇವ್ ಬಾಕ್ಸ್’ ಎಂಬ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಹಲವರಿಗೆ ವಂಚಿಸಿದ ಆರೋಪದಡಿ ತ್ರಿಶ್ಯೂರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಕರಣಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯವು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>‘ಸೇವ್ ಬಾಕ್ಸ್’ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸ್ವಾತಿ ರಹೀಮ್ ಅವರನ್ನು ಇ.ಡಿ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿತ್ತು. ‘ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಂದ ಬಂದ ಹಣವನ್ನು ಚಿತ್ರೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಯೋಜನೆಯ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ನಟ ಜಯಸೂರ್ಯ ಅವರಿಗೂ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ರಹೀಮ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. </p>.<p>‘ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮೂಲಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣವನ್ನು(₹30 ಲಕ್ಷ) ಜಯಸೂರ್ಯ ಅವರ ಪತ್ನಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಉಳಿದ ಹಣವನ್ನು ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು’ ಎಂದು ರಹೀಮ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. </p>.<p>‘ಸೇವ್ ಬಾಕ್ಸ್’ ಕಂಪನಿ ಜೊತೆ ₹75 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಜಾಹೀರಾತು ಒಪ್ಪಂದ ನಡೆದಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ₹69 ಲಕ್ಷ ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ. ಪೂರ್ತಿ ಹಣ ಪಾವತಿಯಾಗದ ಕಾರಣ ಜಾಹೀರಾತು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಜಯಸೂರ್ಯ ದಂಪತಿ ಇ.ಡಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>