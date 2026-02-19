ಗುರುವಾರ, 19 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಇಂದು ಬೆಳಗಿನ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಗಳು: 19 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 19 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 4:12 IST
Last Updated : 19 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 4:12 IST
1

ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಅಂಕಿತ: ಕೆರೆ ಬಫರ್‌ ವಲಯಕ್ಕೆ ಕತ್ತರಿ

ವಿಧಾನಸೌಧ

2

ವಿಧಾನಸೌಧ: ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಮೂಗುದಾರ

3

ತುರ್ತು ಸ್ಪಂದನೆ ಮೊಬೈಲ್‌ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಸ್ವಿಚ್ಡ್‌ ಆಫ್ ಟ್ಯೂನ್‌ ಇಟ್ಟ ಎಂಜಿನಿಯರ್‌

4

ನ್ಯಾಮತಿ | ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್‌ಗೆ ಕಪ್ಪುಬಟ್ಟೆ ಪ್ರದರ್ಶನ: ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು

ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್
5

ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ ಸಭೆ ಇಂದು

ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ ಸಭೆ ನಡೆಯುವ ಅರಮನೆ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ವೈ.ವಿಜಯೇಂದ್ರ
6

ಶಾಲಾ ಪ್ರವೇಶ: 6 ವರ್ಷ ವಯೋಮಿತಿ ಕಡ್ಡಾಯ

7

ಎ.ಐ ಶೃಂಗಸಭೆಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯಿಂದ ಇಂದು ಚಾಲನೆ

<div class="paragraphs"><p>ರಾಯಿಟರ್ಸ್‌ ಚಿತ್ರ&nbsp;</p></div>

ರಾಯಿಟರ್ಸ್‌ ಚಿತ್ರ 

8

ಲಖನೌ: ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ; ‌‌ದೃಷ್ಟಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡ 10 ಮಂದಿ

9

ಪೈಜಾಮಾದ ದಾರ ಎಳೆಯುವುದೂ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಯತ್ನಕ್ಕೆ ಸಮ–ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್

10

ರಾಜ್ಯಸಭೆ: ಮಾರ್ಚ್ 16ಕ್ಕೆ ಚುನಾವಣೆ, ಹಿಗ್ಗಲಿದೆ ಎನ್‌ಡಿಎ ಮೈತ್ರಿ ಬಲ

ರಾಜ್ಯಸಭೆ

– ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರ

Kannada newstop 10 news
