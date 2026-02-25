₹80 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ದಾಟಿದ ಮುಂಬೈ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಬಜೆಟ್‌

<p><strong>ಮುಂಬೈ</strong>: ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಸ್ಥಳೀಯಾಡಳಿತ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿರುವ ಮುಂಬೈ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಬಜೆಟ್ ಗಾತ್ರವು ಈ ಸಲ ₹80 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ದಾಟಲಿದೆ.</p><p>‘ಬೃಹನ್ ಮುಂಬೈ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ(ಬಿಎಂಸಿ)ಯ ಬಜೆಟ್ ಗಾತ್ರವು ದೇಶದ ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳ ಬಜೆಟ್ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಮೀರಿಸಲಿದೆ.</p><p>ಮುಂಬೈ ಪಾಲಿಕೆಯ 227 ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತ ಭೂಷಣ್ ಗಗ್ರಾನಿ ಅವರು ಬುಧವಾರ 2026–27 ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಿದರು.</p><p>‘ಈ ಸಲದ ಬಜೆಟ್ ಗಾತ್ರವು ₹80,952.56 ಕೋಟಿ ಮೀರಲಿದ್ದು, 2025–26ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ (₹74.427.41 ಕೋಟಿ) ಶೇಕಡ 8.77 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಬಿಎಂಸಿ ಬಜೆಟ್ ಗಾತ್ರವು ದೇಶದ ಹಲವು ಸಣ್ಣ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಮಿಜೋರಾಂ (₹15,043 ಕೋಟಿ), ಸಿಕ್ಕಿಂ (₹16,196 ಕೋಟಿ) ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ (₹24,699 ಕೋಟಿ), ಮಣಿಪುರ (₹29,988 ಕೋಟಿ), ಮೇಘಾಲಯ (₹30,003 ಕೋಟಿ) ತ್ರಿಪುರಾ (₹32,423 ಕೋಟಿ), ಅರುಣಾಚಲಪ್ರದೇಶ (₹39,842ಕೋಟಿ) ನಷ್ಟಿದೆ. ಗೋವಾ(₹28,162 ಕೋಟಿ) ಹಿಮಾಚಲಪ್ರದೇಶ (₹58,514 ಕೋಟಿ) ರಾಜ್ಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ಬಿಎಂಸಿ ಬಜೆಟ್ ಗಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>