ಬುಧವಾರ, 20 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ನಕ್ಸಲರು ಹುದುಗಿಸಿಟ್ಟ ಕಚ್ಚಾಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟಿಸಿ ಯೋಧ ಸಾವು: ಮೂವರಿಗೆ ಗಾಯ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 18 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 4:56 IST
Last Updated : 18 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 4:56 IST
NaxalBomb

