ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿ ಲಘು ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತ: 6 ಜನರಿಗೆ ಗಾಯ

<p><strong>ಭುವನೇಶ್ವರ</strong>: ಲಘು ವಿಮಾನವೊಂದು ಶನಿವಾರ ಒಡಿಶಾದ ರೂರ್ಕೆಲಾ ಬಳಿ ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಗಿದೆ. ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 6 ಮಂದಿಗೆ ಗಾಯಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವ ಬಿ.ಬಿ ಜೆನಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದ ಒಂಬತ್ತು ಆಸನಗಳ A-1 ಖಾಸಗಿ ಲಘು ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಗಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಗಾಯಗಳಾಗಿವೆ. ದೇವರ ದಯೆಯಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಅಪಘಾತವಲ್ಲ ಎಂದು ಜೆನಾ ಸುದ್ದಿಗಾರರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ವಿಮಾನವು ಭುವನೇಶ್ವರದಿಂದ ರೂರ್ಕೆಲಾಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿತ್ತು. ರೂರ್ಕೆಲಾಗೆ ತಲುಪುವ 10 ಕಿ.ಮೀಗೂ ಮೊದಲೇ ಈ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಇಂಡಿಯಾ ಒನ್ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ನ C-208 ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ 4 ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮತ್ತು 2 ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇದ್ದರು. ಎಲ್ಲರೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬಿಜು ಪಟ್ನಾಯಕ್ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಸನ್ನ ಪ್ರಧಾನ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ರಕ್ಷಣಾ ತಂಡಗಳು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿದ್ದು, ಗಾಯಾಳುಗಳನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ನಿಖರವಾದ ಕಾರಣ ತಿಳಿದು ಬಂದಿಲ್ಲ.</p>