ಶನಿವಾರ, 28 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news

ಯುವತಿ ಮೇಲೆ ಪ್ರೇಮಿಯಿಂದ ಒಮ್ಮೆ, ನೆರವಾಗುವೆ ಎಂದವನಿಂದ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ‌‌‌!

ಒಂದೇ ದಿನ ಎರಡು ಸಲ ಅತ್ಯಾಚಾರವೆಸಗಿ ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡದಿಂದ ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯ ಎಸೆದು ಕೊಲೆ
ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 28 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 2:55 IST
Last Updated : 28 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 2:55 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
CrimeOdisharape caseNaveen Patnaik

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT