<p>ನವದೆಹಲಿ: ಗೇಮಿಂಗ್ ಕೇವಲ ಹವ್ಯಾಸವಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಕೌಶಲ್ಯ ಎಂದಿರುವ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಆನ್ಲೈನ್ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಗೇಮ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರುವಂತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ತಮ್ಮ ವಾರ್ಷಿಕ 'ಪರೀಕ್ಷಾ ಪೇ ಚರ್ಚಾ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೊತೆ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿದ ಮೋದಿ, ಗಮನ, ಸಮತೋಲನ ಮತ್ತು ನೈತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ಆಟವು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p><p>ಇದೇವೇಳೆ, ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಆನ್ಲೈನ್ ಗೇಮ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರುವಂತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>'ಗೇಮಿಂಗ್ ಕೇವಲ ಹವ್ಯಾಸವಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಕೌಶಲ್ಯ. ವೇಗವನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಅದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಗೇಮಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಣತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಗೇಮಿಂಗ್ ಸ್ವಯಂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪೂರಕ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಗೇಮಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸಮತೋಲನ ಅಧ್ಯಯನಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಣತಿ ಹೊಂದುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p><p>ಗೇಮಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಜೂಜಾಟದ ವಿರುದ್ಧ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ ಅವರು, ಅಂತಹ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಗ್ಗವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಾನು ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಳಾಗಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.ಆಳ ಅಗಲ: ಮಕ್ಕಳ ಬಾಲ್ಯ, ಭವಿಷ್ಯ ಕಸಿಯುವ ಮೊಬೈಲ್.