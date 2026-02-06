ಶುಕ್ರವಾರ, 6 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news
ADVERTISEMENT

ಆನ್‌ಲೈನ್ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ; ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮೋದಿ ಸಲಹೆ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 6 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 14:49 IST
Last Updated : 6 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 14:49 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಆಳ ಅಗಲ: ಮಕ್ಕಳ ಬಾಲ್ಯ, ಭವಿಷ್ಯ ಕಸಿಯುವ ಮೊಬೈಲ್

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಆಳ ಅಗಲ: ಮಕ್ಕಳ ಬಾಲ್ಯ, ಭವಿಷ್ಯ ಕಸಿಯುವ ಮೊಬೈಲ್
ಆಳ ಅಗಲ: ಮಕ್ಕಳ ಬಾಲ್ಯ, ಭವಿಷ್ಯ ಕಸಿಯುವ ಮೊಬೈಲ್
Narendra Modionline gaming

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT