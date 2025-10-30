ತಾಲಿಬಾನ್‌ ಉಪಮುಖ್ಯಸ್ಥನ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ ಪಾಕ್‌ ಸೇನೆ

<p><strong>ಪೆಶಾವರ:</strong> ತೆಹ್ರೀಕ್–ಇ–ತಾಲಿಬಾನ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ(ಟಿಟಿಪಿ) ಎರಡನೇ ಕಮಾಂಡರ್ ಅಮ್ಜದ್ ಮತ್ತು ಇತರ ನಾಲ್ವರು ಭಯೋತ್ಪಾದಕರನ್ನು ಪಾಕ್ ಸೇನೆ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದೆ.</p>.<p>‘ಪಾಕ್–ಅಫ್ಗಾನ್ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಳನುಸುಳಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅಮ್ಜದ್ ಸೇರಿ ಐವರನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಸೇನೆಯ ಮಾಧ್ಯಮ ವಿಭಾಗ ಪ್ರಕಟಣೆ ನೀಡಿದೆ.</p>.<p>ಅಫ್ಗಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ನೆಲಸಿದ್ದ ಅಮ್ಜದ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದೊಳಗೆ ನಡೆದಿದ್ದ ಹಲವಾರು ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಕೃತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ. ಆತ ಟಿಟಿಪಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ನೂರ್ ವಲಿಯ ನಂತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದ.</p>.<p>ಆತನನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಟ್ಟವರಿಗೆ 50 ಲಕ್ಷ ಪಾಕ್ ರೂಪಾಯಿ(₹15 ಲಕ್ಷ) ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿತ್ತು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>