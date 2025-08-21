ಗುರುವಾರ, 21 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news
ADVERTISEMENT

ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ 84 ಗಂಟೆ ವ್ಯರ್ಥ: ಗದ್ದಲ, ಕೋಲಾಹಲಗಳಲ್ಲೇ ಮುಂಗಾರು ಅಧಿವೇಶನ ಅಂತ್ಯ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 21 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 16:24 IST
Last Updated : 21 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 16:24 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ
ಕಿರಣ್ ರಿಜಿಜು ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವ
ಕಿರಣ್ ರಿಜಿಜು ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವ
ಅಡೆತಡೆಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಅಧಿವೇಶನವು ದೇಶ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಫಲಪ್ರದ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ವಿ ಎನಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ವಿಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಕರವಾಗಿದೆ
– ಕಿರಣ್‌ ರಿಜಿಜು ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವ
Loksabha

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT