ಗುರುವಾರ, 19 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news
ADVERTISEMENT

ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಗಾಗಿ ‘ಮಾನವ್‌ ವಿಷನ್‌’: ಐದು ಪ್ರಮುಖ ತತ್ವ ವಿವರಿಸಿದ ಮೋದಿ

ಏಜೆನ್ಸೀಸ್
Published : 19 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 10:02 IST
Last Updated : 19 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 10:02 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
DelhiPM Narendra ModisummitArtificial intelligence

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT