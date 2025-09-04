ಪ್ರವಾಹ: ಪಂಜಾಬ್, ಜಮ್ಮುವಿನಲ್ಲಿ 110 ಕಿ.ಮೀ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗಡಿ ಬೇಲಿ ನಾಶ

<p>ನವದೆಹಲಿ: ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಪಂಜಾಬ್ನಲ್ಲಿನ ಪ್ರವಾಹದಿಂದಾಗಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗಡಿ (ಐಬಿ) ಬೇಲಿಯ 110 ಕಿ.ಮೀ.ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರದೇಶ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿದ್ದು, ಸುಮಾರು 90 ಬಿಎಸ್ಎಫ್ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ಜಲಾವೃತವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಅಧಿಕೃತ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.</p><p>ಪಶ್ಚಿಮದ 2,289 ಕಿ.ಮೀ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗಡಿ ಪೈಕಿ ಜಮ್ಮುವಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 192 ಕಿ.ಮೀ. ಮತ್ತು ಪಂಜಾಬ್ನಲ್ಲಿ 553 ಕಿ.ಮೀ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗಡಿ ಇದೆ.</p><p>ಪಂಜಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 80 ಕಿ.ಮೀ. ಮತ್ತು ಜಮ್ಮುವಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 30 ಕಿ.ಮೀ. ಗಡಿ ಬೇಲಿಯು ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿದೆ. ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿನ ಬೇಲಿ ಮುಳುಗಿ, ಕೆಲವೆಡೆ ಬುಡ ಸಹಿತ ಕಿತ್ತುಹೋಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೆಡೆ, ಓರೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಜಮ್ಮುವಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 20 ಗಡಿ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆ (ಬಿಎಸ್ಎಫ್) ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪಂಜಾಬ್ನಲ್ಲಿ 65-67 ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿವೆ ಅಥವಾ ಮುಳುಗಿವೆ, ಹಲವು ರಕ್ಷಣಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು (ಎಫ್ಡಿಪಿಗಳು) ಅಥವಾ ಪಡೆಯ ವೀಕ್ಷಣಾ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ಸಹ ಜಲಾವೃತಗೊಂಡಿವೆ.</p><p>ಈ ಎರಡು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಲಿ ಮತ್ತು ಗಡಿ ಹೊರಠಾಣೆಗಳನ್ನು (ಬಿಒಪಿಗಳು) ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸೇನಾ ಪಡೆ ಈಗ ಮೆಗಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಪಿಟಿಐಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಈ ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗಡಿಯನ್ನು ಡ್ರೋನ್ ಕಣ್ಗಾವಲು, ದೊಡ್ಡ ಸರ್ಚ್ಲೈಟ್ಗಳ ಬಳಕೆ, ದೋಣಿ ಗಸ್ತು ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯ ಮೂಲಕ ಸುರಕ್ಷಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>1988ರ ನಂತರ ಪಂಜಾಬ್ ಭೀಕರ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಜಮ್ಮುವಿನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ ಮಳೆ ಆಗಿದ್ದು, ಸೂರ್ಯ ಪುತ್ರಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ತಾವಿ ನದಿಯು ನೂರಾರು ಮನೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಕೃಷಿಭೂಮಿಯನ್ನು ಮುಳುಗಿಸಿದೆ.</p> .ಜಮ್ಮು-ಕಾಶ್ಮೀರ | ಭಾರಿ ಮಳೆ: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30ರವರೆಗೆ 68 ರೈಲುಗಳ ಸೇವೆ ರದ್ದು.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>