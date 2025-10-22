ಚುರುಮುರಿ: ಪಟಾಕಿ ಫಜೀತಿ

<p>ಶಂಕ್ರಿ ಕುಟುಂಬದವರು ಪಟಾಕಿ ಹಚ್ಚುವುದನ್ನು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿ ನೆರೆಹೊರೆಯವರು ಬೀದಿಜಗಳಕ್ಕೆ ಬಂದರು.</p>.<p>‘ಪರಿಸರಸ್ನೇಹಿ ಹಸಿರು ಪಟಾಕಿ ಮಾತ್ರ ಹಚ್ಚಬೇಕು, ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪಟಾಕಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಇಡಕೂಡದು’ ಒಬ್ಬ ಕಿತಾಪತಿ ತೆಗೆದ.</p>.<p>‘ಎಲ್ಲವೂ ಹಸಿರು ಪಟಾಕಿಗಳೇ, ಕಲರ್ ನೋಡಿ’ ಅಂದಳು ಸುಮಿ.</p>.<p>‘ಹಸಿರು ಪಟಾಕಿ ಎಂಬ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಕಾಪಿ ಇದೆಯೇನ್ರೀ?’</p>.<p>‘ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಪಟಾಕಿ ಹಚ್ಚಲು ಸರ್ಕಾರದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಿರೇನ್ರೀ?’ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕೇಳಿದ.</p>.<p>‘ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ, ಪಾದಯಾತ್ರೆ, ಪಥ ಸಂಚಲನ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಅನುಮತಿ ಬೇಕು, ಪಟಾಕಿ ಹಚ್ಚಲು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ’ ಶಂಕ್ರಿ ತಿರುಗೇಟು ಕೊಟ್ಟ.</p>.<p>‘ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ವಯೋವೃದ್ಧರು, ಹಾರ್ಟ್ ಪೇಷೆಂಟ್ಗಳು, ಎಳೆಯ ಮಕ್ಕಳಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ಪಟಾಕಿ ಸೌಂಡಿನಿಂದ ಅನಾಹುತವಾದರೆ ಯಾರ್ರೀ ಹೊಣೆ?’</p>.<p>ಜಗಳ ದೊಡ್ಡದಾಯ್ತು, ಪೊಲೀಸರು ಬಂದರು.</p>.<p>‘ಹೋದ ವರ್ಷ ಇವರು ಹಚ್ಚಿದ ಪಟಾಕಿ ಕಿಡಿ ತಗುಲಿ ನಮ್ಮ ಬೈಕ್ ಸುಟ್ಟುಹೋಯ್ತು. ಈ ಬಾರಿ ಕಾರಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದರೆ ಗತಿ ಏನು ಸಾರ್?’ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಕೇಳಿದ.</p>.<p>‘ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಿರೇನ್ರೀ? ಮನೆ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸುವ ವಾಹನಗಳಿಗೂ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮತಿ, ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡಬೇಕು’ ಸುಮಿ ಸಿಟ್ಟಾದಳು.</p>.<p>‘ನೆರೆಹೊರೆಯವರ ವಿರೋಧದ ನಡುವೆ ಪಟಾಕಿ ಹಚ್ಚುವ ಹಟ ಯಾಕ್ರೀ?’ ಪೊಲೀಸರ ಪ್ರಶ್ನೆ.</p>.<p>‘ಪಟಾಕಿ ಚೀಟಿಗೆ ರೇಷ್ಮೆಸೀರೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಆಫರ್ ಇತ್ತು. ಸೀರೆ ಆಸೆಗೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡ್ತಿ ಚೀಟಿ ಹಾಕಿದ್ದಳು. ಚೀಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ಪಟಾಕಿಯನ್ನು ಸುಡದೆ ಏನು ಮಾಡೋಣ?’ ಅಂದ ಶಂಕ್ರಿ.</p>.<p>‘ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ...’ ನೆರೆಹೊರೆಯವರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುತ್ತೇವೆ...’ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಪೊಲೀಸರು ಶಂಕ್ರಿ ಪಟಾಕಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೊರಟರು. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>