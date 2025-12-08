<p><strong>ಜೈಪುರ</strong>: ಇಲ್ಲಿನ ಸೀಕರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಫತೇಹ್ಪುರದಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನವು 4.4 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ನಷ್ಟು ಸೋಮವಾರ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಸ್ಥಳೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದು, ‘ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯ ತಾಪಮಾನವು ನಾಗೌರ್ನಲ್ಲಿ 5.1 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್, ಚುರು ಮತ್ತು ಅಲ್ವಾರ್ನಲ್ಲಿ 6.8 ಡಿ.ಸೆ., ದೌಸಾದಲ್ಲಿ 6.9 ಹಾಗೂ ಕರೌಲಿಯಲ್ಲಿ 7.6 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿ ಯಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ರಾಜ್ಯದ ಇತರೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನವು 8 ರಿಂದ 13 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ವರೆಗಿತ್ತು’ ಎಂದಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>