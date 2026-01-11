<p><strong>ಮಥುರಾ (ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ) (ಪಿಟಿಐ):</strong> ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂಸೇವಕ ಸಂಘದ (ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್) ಶತಮಾನೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಜನವರಿ 15ರಿಂದ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ‘ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜೋತ್ಸವ’ಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಬ್ರಜ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಪ್ರಚಾರ ಪ್ರಮುಖ್ ಕೀರ್ತಿ ಕುಮಾರ್ ಭಾನುವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಒಂದು ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಮ್ಮೇಳನಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2000 ಸಮ್ಮೇಳನಗಳನ್ನು ಬ್ರಜ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಪ್ರದೇಶವು ಸುಮಾರು 3000 ನಗರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ’ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಶತಮಾನೋತ್ಸವವನ್ನು ‘ಸಮಾಜೋತ್ಸವ’ವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲು ಮತ್ತು ಇಡೀ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜವನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಲು ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ನ ಉನ್ನತ ನಾಯಕತ್ವವು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಕರೆ ನೀಡಿತ್ತು. ಅದರ ನಂತರ ವಿಜಯದಶಮಿಯಂದು ಸಮ್ಮೇಳನಗಳ ಸರಣಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು.</p>