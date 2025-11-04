<p><strong>ತಿರುವನಂತಪುರ:</strong> ಶಬರಿಮಲೆಗೆ ಬರುವ ಭಕ್ತರು ಬುಧವಾರದಿಂದ ಪೂಜಾ ಸೇವೆಯನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಮುಂಗಡವಾಗಿ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಬಹುದು(ಬುಕ್ಕಿಂಗ್) ಎಂದು ತಿರುವಾಂಕೂರು ದೇವಸ್ವಂ ಮಂಡಳಿ(ಟಿಡಿಬಿ) ಮಂಗಳವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ವಸತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ‘ಸನ್ನಿಧಾನಂ’ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿನ ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನೂ ಮುಂಗಡವಾಗಿ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಬಹುದು. ಟಿಡಿಬಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ (<a href="https://www.onlinetdb.com/">www.onlinetdb.com</a>) ಮೂಲಕ ಬುಕ್ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಟಿಡಿಬಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯ ‘ಮಂಡಲಂ–ಮಕರವಿಳಕ್ಕು’ ದರ್ಶನವು ನವೆಂಬರ್ 17ರಿಂದ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>