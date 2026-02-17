‌ಮರಾಠಿ ಎಂ.ಎ: ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದ 78ರ ವೃದ್ಧೆ

<p><strong>ಇಂದೋರ್</strong>: ದೇವಿ ಅಹಲ್ಯಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಮರಾಠಿ ಎಂ.ಎ ಕೋರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 78 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಸುಷ್ಮಾ ಮೋಘೆ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದ ಅವರು, ಈ ಮೂಲಕ ಸಾಧನೆಗೆ ವಯಸ್ಸು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ ತೋರಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸುಷ್ಮಾ ಅವರಿಗೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಮಂಗುಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಅವರು, ಮಂಗಳವಾರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಘಟಿಕೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕವನ್ನು ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಮರಾಠಿ ಎಂ.ಎ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿದ ನಂತರ, ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡೆ. ಪದವಿ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕಿಂತ, ಪದವಿಗೆ ದಾಖಲಾಗುವ ವಿಚಾರವೆ ನನಗೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿತ್ತು. ಮಾತೃಭಾಷೆ ಮರಾಠಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾದ ವಿಷಯ’ ಎಂದು ಸುಷ್ಮಾ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತನ್ನ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಅವರು, ‘ನನ್ನ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ನನ್ನನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆಂಬಲಿಸಿ, ಆಫ್ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕಲಿಸಿದರು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಶೂನ್ಯ ಆವರಿಸಿದ್ದ ಬದುಕು, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ ನಂತರ ದಿಸೆಯನ್ನೆ ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ ಎನ್ನುವ ಅವರು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹಿಂದಿ ಲೇಖಕರ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಮರಾಠಿಗೆ ಅನುವಾದ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>