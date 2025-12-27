ತಮಿಳುನಾಡು: ಮತದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ 97.37 ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ಇಳಿಕೆ

<p>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ</p>.<div dir="ltr">\n<div>\n<p class="MsoNormal" style="margin:0cm;font-size:medium;font-family:'Times New Roman', serif;color:#000000;"><span style="font-size:14pt;font-family:Cambria, serif;"><span class="gmail-Apple-converted-space">ಚೆನ್ನೈ: ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ವಿಶೇಷ ಸಮಗ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯ (ಎಸ್ಐಆರ್) ಮೊದಲ ಹಂತ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮತದಾರರ ಕರಡು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಒಟ್ಟು ಮತದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ 97.37 ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. </span></span><span style="font-size:14pt;font-family:Cambria, serif;"><span class="gmail-Apple-converted-space">ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸುಮಾರು 1.85 ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ಮತದಾರರು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕೋರಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. </span></span></p>\n<p class="MsoNormal" style="margin:0cm;font-size:medium;font-family:'Times New Roman', serif;color:#000000;"> </p>\n<p class="MsoNormal" style="margin:0cm;font-size:medium;font-family:'Times New Roman', serif;color:#000000;"><span style="font-size:14pt;font-family:Cambria, serif;"><span class="gmail-Apple-converted-space">ಎಸ್ಐಆರ್ ವಿರುದ್ಧ ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಡಿಎಂಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪಕ್ಷಗಳು ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿವೆ. ಈ ನಡುವೆಯೇ ನಮೂನೆ –6 ಸಲ್ಲಿಸುವರ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ( ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕೋರಿ ಹೊಸ ಅರ್ಜಿ) ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. </span></span></p>\n<p class="MsoNormal" style="margin:0cm;font-size:medium;font-family:'Times New Roman', serif;color:#000000;"> </p>\n<p class="MsoNormal" style="margin:0cm;font-size:medium;font-family:'Times New Roman', serif;color:#000000;"><span style="font-size:14pt;font-family:Cambria, serif;"><span class="gmail-Apple-converted-space">ಹೊಸ ನೋಂದಣಿಗೆ, ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸುವುದು ಜನರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರ, ಆನ್ಲೈನ್ ಬದಲು ಭೌತಿಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಜನನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುವಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ. ಜನರು ಡಿ. 26ರಿಂದ 2026ರ ಜನವರಿ 25ರವರೆಗೆ ₹60 ಪಾವತಿಸಿ, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಈ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಪಡೆದು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.</span></span></p>\n<p class="MsoNormal" style="margin:0cm;font-size:medium;font-family:'Times New Roman', serif;color:#000000;"> </p>\n<p class="MsoNormal" style="margin:0cm;font-size:medium;font-family:'Times New Roman', serif;color:#000000;"><span style="font-size:14pt;font-family:Cambria, serif;"><span class="gmail-Apple-converted-space">ನವೆಂಬರ್ 4ರಿಂದ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಎಸ್ಐಆರ್ಗೆ ಚಾಲನೆ ಲಭಿಸಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ರಾಜ್ಯದ ಒಟ್ಟು ಮತದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ 6.41 ಲಕ್ಷ ಇತ್ತು. ಡಿ.19ರಂದು ಕರಡು ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಾಗ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ 5.43 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಮೃತಪಟ್ಟವರು, ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡವರು, ಬಹು ನೋಂದಣಿ ಸೇರಿದಂತೆ 97.37 ಲಕ್ಷ ಮತದಾರರನ್ನು ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿತ್ತು. </span></span></p>\n<p class="MsoNormal" style="margin:0cm;font-size:medium;font-family:'Times New Roman', serif;color:#000000;"> </p>\n<p class="MsoNormal" style="margin:0cm;font-size:medium;font-family:'Times New Roman', serif;color:#000000;"><span style="font-size:14pt;font-family:Cambria, serif;"><span class="gmail-Apple-converted-space">ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕೋರಿ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಡಿಎಂಕೆ ಇದುವರೆಗೆ 24 ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗಾಗಿ 22 ಹಾಗೂ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕುವಂತೆ 52 ಮನವಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. </span></span></p>\n<p class="MsoNormal" style="margin:0cm;font-size:medium;font-family:'Times New Roman', serif;color:#000000;"><span style="font-size:14pt;font-family:Cambria, serif;"><span class="gmail-Apple-converted-space">ಮತದಾರರ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ 2026ರ ಫೆಬ್ರುವರಿ 17ರಂದು ಪ್ರಕಟಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. </span></span></p>\n</div>\n</div>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>