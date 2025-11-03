In a horrific road accident occurred in Ranga Reddy district near Mirzaguda of Chevella mandal on Monday morning at least 18 feared dead and several others suffered severe injuries.— SNV Sudhir (@sudhirjourno) November 3, 2025
Early in the morning an RTC bus from Tandur depot in Vikarabad was heading towards Hyderabad… pic.twitter.com/ZCNkXGdl3p
🚨 Tragic Accident in Telangana 💔— Gaffar (@gaffar5593) November 3, 2025
A truck driving on the wrong side crashed head-on into a TGRTC bus near Meerjaguda, Chevella (Ranga Reddy district), leaving 16 dead and several injured.
The truck, loaded with gravel, crushed the front of the bus, trapping passengers inside.… pic.twitter.com/GSHhwEkSee
🔴 Major Road Accident in Telangana— Madhuri Adnal (@madhuriadnal) November 3, 2025
A tipper lorry rammed into a Tandur RTC bus near Mirzaguda, Chevella mandal (#Rangareddy district).
•17 dead, several seriously injured
•Bus had 70 passengers
•Hyderabad–Bijapur Highway blocked
•Injured taken to Chevella Govt Hospital… pic.twitter.com/pYX3ypqAX3
