ಮೊದಲ ವಿವಾಹ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್‌ ತಾರೆ ಪಿ.ವಿ. ಸಿಂಧು

<p>ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ತಾರೆ ಪಿ.ವಿ.ಸಿಂಧು ಅವರು ಮೊದಲ ವಿವಾಹ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಈ ಕುರಿತು ಪಿ.ವಿ. ಸಿಂಧು ಅವರು, 'ಪ್ರೀತಿ ಎಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಜೊತೆಗಿರುವುದಲ್ಲ. ಬದುಕಿನ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೂ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳವುದರಲ್ಲಿ, ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕದೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಳುವುದರಲ್ಲಿ, ಕಷ್ಟ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಇರುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಮೊದಲ ವರ್ಷ ಅರ್ಥವಾಯಿತು'. </p><p>ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವುದು, ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವುದು, ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಗುಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ತಿಳಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪದಗಳಿಗೂ ಮೀರಿದ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. ನೀವು ನನ್ನ ಜತೆಗೆ ಇರುವುದರಿಂದಲೇ ಈ ಜಗತ್ತು ಇನ್ನಷ್ಟು ಮೃದು ಅನಿಸುತ್ತಿದೆ. ನೀವು ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಗೆಳೆಯ, ಪತಿ ಆಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನನ್ನ ಜೀವನದ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಮೊದಲ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳು' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಪಿ.ವಿ. ಸಿಂಧು ಅವರು ಕಳೆದ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಿ ವೆಂಕಟ ದತ್ತ ಸಾಯಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದರು.</p>