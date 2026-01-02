ಶುಕ್ರವಾರ, 2 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news
ಟೆಂಪೋ ಚಾಲಕನಾಗಿದ್ದವ ಇಂದು 'ಶಂಖ ಏರ್‌'ನ ಮಾಲೀಕ: ಇದು ಶರವಣ್ ಕುಮಾರ್ ಯಶೋಗಾಥೆ
ಟೆಂಪೋ ಚಾಲಕನಾಗಿದ್ದವ ಇಂದು 'ಶಂಖ ಏರ್‌'ನ ಮಾಲೀಕ: ಇದು ಶರವಣ್ ಕುಮಾರ್ ಯಶೋಗಾಥೆ
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published 2 ಜನವರಿ 2026, 10:43 IST
Last Updated 2 ಜನವರಿ 2026, 10:43 IST
Comments
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ ಮೂರು ಹೊಸ ಏರ್‌ಲೈನ್ಸ್‌ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಶಂಖ ಏರ್ ಕೂಡ ಒಂದು. ಇದರ ಸ್ಥಾಪನೆ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಥಾಪಕನ ಹಿಂದಿನ ಕತೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ರೋಚಕ. ಮನಸ್ಸಿದ್ದರೆ ಮಾರ್ಗ ಎಂಬುವುದಕ್ಕೆ ಇವರು ಉತ್ತಮ ನಿದರ್ಶನ.
ವಿಶೇಷವಾದದ್ದೆಂದು ನೋಡಬಾರದು
ವಿಮಾನ ಕೂಡ ಬಸ್, ಟೆಂಪೋದಂತೆ ಕೇವಲ ಸಾರಿಗೆ ಸಾಧನವಷ್ಟೆ. ಅದನ್ನು ವಿಶೇಷವಾದದ್ದೆಂದು ನೋಡಬಾರದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅವರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

2026ರಲ್ಲಿ ಶಂಖ ಏರ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಆರಂಭ?

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:2026ರಲ್ಲಿ ಶಂಖ ಏರ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಆರಂಭ?
2026ರಲ್ಲಿ ಶಂಖ ಏರ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಆರಂಭ?
AirlinesTempo Driver

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT