ಶನಿವಾರ, 25 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news
ADVERTISEMENT

ಜಂಗಲ್‌ರಾಜ್‌ ಬರುತ್ತಾ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುತ್ತಾ: ಶಾ ಪ್ರಶ್ನೆ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 25 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 14:53 IST
Last Updated : 25 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 14:53 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Amit ShahBihar Assembly Elections

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT