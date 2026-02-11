ಬುಧವಾರ, 11 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಪೆಂಗ್ವಿನ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ನೋಟಿಸ್, ಚಿನ್ನದ ದರ ಏರಿಕೆ: ಈ ದಿನದ ಪ್ರಮುಖ 10 ಸುದ್ದಿಗಳು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 11 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 14:48 IST
Last Updated : 11 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 14:48 IST
ನರವಣೆ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆ ವಿವಾದ: ಪ್ರಕಾಶನ ಸಂಸ್ಥೆ ಪೆಂಗ್ವಿನ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ನೋಟಿಸ್

2

ತಮನ್ನಾ ಏಕೆ | ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದ ಸಿನಿತಾರೆಗಳು ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲವೇ?: ಕೆ.ಸುಧಾಕರ್‌

3

 ನಾಳೆ 'ಭಾರತ ಬಂದ್‌' | ಏನೇನಿರುತ್ತೆ, ಏನಿರಲ್ಲ?: ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ..

4

‘ಉದಯರವಿ’ ಮಾರಲ್ಲ, ನಾವೇ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಮಾಡ್ತೀವಿ: ಕುವೆಂಪು ಕುಟುಂಬ

5

India-US trade deal|ಸರ್ಕಾರ ಶರಣಾಗಿದೆ; ಭಾರತ ಮಾತೆಯನ್ನು ಮಾರಿದ್ದಾರೆ: ರಾಹುಲ್

6

ಕೆನಡಾ | ಶಾಲೆಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಮಹಿಳೆ : 9 ಸಾವು, 27 ಮಂದಿಗೆ ಗಾಯ

7

ಐಎಫ್‌ಐಎ ಭಾರತ್‌ ಸಲಹಾ ಮಂಡಳಿಗೆ ಸಂಜಯ್‌ ಕೊಪ್ಪಿಕರ್‌ ನೇಮಕ

8

Gold And Silver Prices: ಬೆಳ್ಳಿ ದರ ಕೆ.ಜಿಗೆ ₹4 ಸಾವಿರ ಹೆಚ್ಚಳ

9

ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆಡದಿರುವ ನಿರ್ಧಾರ ಬಿಸಿಬಿ, ಆಟಗಾರರದ್ದು: ಆಸಿಫ್‌ ನಝ್ರುಲ್

10

World Cup: ಒಂದೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸೂಪರ್ ಓವರ್; ಕೊನೆ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದ ಹರಿಣ

