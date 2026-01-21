ಬುಧವಾರ, 21 ಜನವರಿ 2026
ಉದಯನಿಧಿ ಹೇಳಿಕೆ ದ್ವೇಷ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ಸಮ: ಮದ್ರಾಸ್‌ ಹೈಕೋರ್ಟ್

ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಅವಹೇಳನ: ಹೇಳಿಕೆ ತಿರುಚಿದ ಆರೋಪ: ಮಾಳವೀಯ ವಿರುದ್ಧದ ಎಫ್‌ಐಆರ್‌ ರದ್ದು
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 21 ಜನವರಿ 2026, 16:21 IST
Last Updated : 21 ಜನವರಿ 2026, 16:21 IST
ಡಿಸಿಎಂ ಉದಯನಿಧಿ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಅವರ ಭಾಷಣ ಶೇಕಡ 80ರಷ್ಟಿರುವ ಹಿಂದೂಗಳ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಆಡಿದ ಮಾತುಗಳು ದ್ವೇಷಭಾಷಣ  ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡುತ್ತದೆ.
– ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎಸ್‌.ಶ್ರೀಮತಿ, ಮದುರೆ ಪೀಠ ಮದ್ರಾಸ್‌ ಹೈಕೋರ್ಟ್
High CourtTamil NaduTamilNadu

