ಗಾಯಕ ಜುಬಿನ್ ಈಜುವ ವೇಳೆ ಮುಳುಗಿ ಸಾವು, ಸ್ಕೂಬಾ ಡೈವಿಂಗ್ ವೇಳೆ ಅಲ್ಲ: ವರದಿ

<p>ಸಿಂಗಪುರ: ಗಾಯಕ ಜುಬಿನ್ ಗರ್ಗ್ ಅವರು ಸಿಂಗಪುರದ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಈಜುವಾಗ ಮುಳುಗಿ ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆಯೇ ಹೊರತು ಈ ಹಿಂದೆ ವರದಿಯಾದಂತೆ ಸ್ಕೂಬಾ ಡೈವಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳು ಗುರುವಾರ ತಿಳಿಸಿವೆ.</p><p>ಭಾರತ–ಸಿಂಗಪುರ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳ 60ನೇ ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಆಸಿಯಾನ್ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ವರ್ಷ, ಈಶಾನ್ಯ ಭಾರತ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಸಿಂಗಪುರಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದ ಅಸ್ಸಾಂ ಮೂಲದ ಗರ್ಗ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 19ರಂದು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು. </p><p>ಗರ್ಗ್ ಸಾವಿನ ಕುರಿತಾದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆ, ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ವರದಿಯ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಭಾರತದ ಹೈಕಮಿಷನ್ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಿಂಗಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆ (ಎಸ್ಪಿಎಫ್) ತಿಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ದಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ಸ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಪತ್ರಿಕೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.</p><p>ವರದಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಹೈಕಮಿಷನ್ ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ.</p><p>ಮೂಲವೊಂದರ ಪ್ರಕಾರ, ಗರ್ಗ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಸಾವಿಗೀಡಾದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.</p><p>52 ವರ್ಷದ ಗಾಯಕರ ಸಾವಿನ ಹಿಂದೆ ಯಾವುದೇ ಕೈವಾಡ, ಸಂಚಿನ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಎಸ್ಪಿಎಫ್ ತಳ್ಳಿಹಾಕಿತ್ತು.</p><p>ಸಿಂಗಪುರ ಡೈಲಿ ಪ್ರಕಾರ, ಎಸ್ಪಿಎಫ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಹೇಳಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಗಾರ್ಗ್ ಕೊಲೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಕುಕೃತ್ಯ ನಡೆದಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳಿಲ್ಲ.</p><p>ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 19ರಂದು, ಗರ್ಗ್ ಸಿಂಗಪುರದ ಸೇಂಟ್ ಜಾನ್ಸ್ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನಿಂದ ಹೊರತೆಗೆದು ಸಿಂಗಾಪುರ ಜನರಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾಗಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅದೇ ದಿನ ಅವರು ನಿಧನರಾದರು.</p><p>ಜುಬಿನ್ ಗರ್ಗ್ ಸಾವಿನ ಕುರಿತ ತನಿಖೆಗೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಸಿಂಗಪುರವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿತ್ತು.</p>