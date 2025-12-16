ಪರಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆಜಾನ್‌, ಭಜನೆ, ಪಟಾಕಿ ಗದ್ದಲ

<p><strong>ಸುವರ್ಣ ವಿಧಾನಸೌಧ (ಬೆಳಗಾವಿ):</strong> ‘ಕತ್ತಲಿನ ವೇಳೆ ಮಸೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಲೌಡ್ಸ್ಪೀಕರ್ ಬಳಸಿ ಆಜಾನ್ ಕೂಗಲು ಇರುವ ನಿರ್ಬಂಧವು ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾಲನೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ನಿದ್ರೆಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದ ಬಿಜೆಪಿಯ ಡಿ.ಎಸ್.ಅರುಣ್ ಅವರ ಮಾತು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಕಾಲ ಗದ್ದಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.</p>.<p>ಪರಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರದ ವೇಳೆ ಅರುಣ್ ಅವರು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿ, ಪರಿಸರ ಸಚಿವ ಈಶ್ವರ ಬಿ.ಖಂಡ್ರೆ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ‘ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ನಸುಕಿನ 4.30-4.45ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. ಇನ್ನೇನು ಮಲಗಬೇಕು ಎನ್ನುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹಿಂದಿರುವ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಜೋರಾಗಿ ಆಜಾನ್ ಕೂಗುತ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ನಿದ್ದೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಈ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ನೀಡಲು ಯಾರಿಗೂ ಧೈರ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಭಜನೆ ಮತ್ತಿತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮಸೀದಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗಬೇಕು’ ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಚಿವ ಈಶ್ವರ ಖಂಡ್ರೆ, ‘ಕಾನೂನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಭಜನೆ, ಕೀರ್ತನೆ, ದೀಪಾವಳಿ ಮತ್ತು ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೂ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಜಾನ್ಗೂ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿಯ ಕೇಶವಪ್ರಸಾದ್, ಭಾರತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಆಕ್ಷೇಪ ಎತ್ತಿದರು. </p>.<p>ಆಗ ಸಭಾಪತಿ ಬಸವರಾಜ ಹೊರಟ್ಟಿ, ‘ಸದಸ್ಯರು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಷ್ಟೇ ಉತ್ತರಿಸಿ. ಆ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದನ್ನಷ್ಟೇ ಹೇಳಿ’ ಎಂದರು. </p>.<p>ಭಾರತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು, ‘ಈ ಹಬ್ಬಗಳೆಲ್ಲಾ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದಿನ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಅವರೂ ಬೇಕಿದ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಹಬ್ಬ ಮಾಡಲಿ. ಆದರೆ ಅವರು ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ, ಹಗಲೂ ರಾತ್ರಿ ಆಜಾನ್ ಕೂಗುತ್ತಾರೆ’ ಎಂದರು. ಅರುಣ್, ‘ಪ್ರತಿದಿನ ಐದು ಬಾರಿ ಆಜಾನ್ ಕೂಗುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಅದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ’ ಎಂದರು. ಭಾರತಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ‘ಈ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲಾ ವಿಪರೀತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ದನಿಗೂಡಿಸಿದರು. </p>.<p>ಆಗ ಸಚಿವ ಖಂಡ್ರೆ, ‘ಇದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಚಾರ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಬಾರದು. ಕಾನೂನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ’ ಎಂದು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದರು. ಬಿಜೆಪಿಯ ಹಲವು ಸದಸ್ಯರು ಎದ್ದುನಿಂತು ಇದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಗದ್ದಲ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಸಭಾಪತಿ ಅವರು, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಿ ಕೂರಿಸಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>