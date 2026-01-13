ಮಂಗಳವಾರ, 13 ಜನವರಿ 2026
ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಸರಣಿ ಹೋರಾಟ: ವಿಜಯೇಂದ್ರ

ಬಳ್ಳಾರಿ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ಮೈಸೂರು, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 13 ಜನವರಿ 2026, 15:46 IST
Last Updated : 13 ಜನವರಿ 2026, 15:46 IST
ಬಿ.ವೈ.ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
