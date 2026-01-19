ಸೋಮವಾರ, 19 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homenewskarnataka news
ADVERTISEMENT

ಶಾಸಕ ಹರೀಶ್ ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಪ್ರಕರಣ: ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ BJP ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮುತ್ತಿಗೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 19 ಜನವರಿ 2026, 8:24 IST
Last Updated : 19 ಜನವರಿ 2026, 8:24 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ನಾನು ಒಬ್ಬ ಶಾಸಕ. ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಲು ತೋರುವ ಉತ್ಸುಕತೆಯನ್ನು ಮಣ್ಣು ಅಕ್ರಮ ಸಾಗಣೆದಾರರ ವಿರುದ್ಧ ಏಕೆ ತೋರುತ್ತಿಲ್ಲ? ಮಣ್ಣು ಸಾಗಣೆ ಮಾಡಿದ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಏಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ?
ಬಿ.ಪಿ.ಹರೀಶ್, ಶಾಸಕ
DavanagereBJP protest

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT