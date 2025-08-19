ಬುಧವಾರ, 20 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ಜಾತಿವಾರು ವರ್ಗೀಕರಿಸಿ ’ಒಳ ಮೀಸಲು’ ಹಂಚಿಕೆ? ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಟಿಪ್ಪಣಿ

ವಿಶೇಷ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಗೆ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಟಿಪ್ಪಣಿ
ರಾಜೇಶ್ ರೈ ಚಟ್ಲ
Published : 19 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 0:30 IST
Last Updated : 19 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 0:30 IST
Caste Census

